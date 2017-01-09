«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января

Для тех, кто устал отдыхать, и пришел на работу, как на праздник — все главное за первый рабочий день в дайджесте «Фонтанки».

Петербургские дальнобойщики, которые 5 января перекрывали один из въездов на ЗСД, рассказали в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис], зачем они это сделали и пообещали продолжить в наступившем году.

А теперь о реальной борьбе. Путь, который проделал петербургский боец смешанных единоборств Марат Балаев, лучше не повторять. Он отсидел в тюрьме 10 лет, начал карьеру в 38 и за два года завоевал чемпионский пояс. Отличный текст в жанре «история успеха».

Комитет по строительству Петербурга выделил еще 2 млрд рублей «Метрострою» на достройку стадиона на Крестовском острове. Деньги уже выплачены. Они пойдут на доделки, приспособки и зону безопасности.

А Петербург тем временем готовится прощаться с Исаакиевским собором.

В Петербурге начали рассматривать дело йога Дмитрия Угая, которого подозревают в миссионерской деятельности без лицензии. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] об этом прецеденте высказались религиовед, юрист и тренер по йоге.

В Петербурге стартовал Мемориал Гранаткина – турнир, который задумывался как смотр сильнейших юниоров. «Фонтанка» сходила на открытие и попала в театр. Абсурда.

Рыбацкое судно длиной 17 метров может затонуть в Финском заливе всего за 41 секунду. 47news рассказывает, как и почему случилась трагедия 4 января. Судно до сих пор ищут.

А вот 9-летнего мальчика, которого с 8 января искали волонтеры и полиция, нашли живым и здоровым. На месте родителей мы бы на радостях даже не стали его ругать.

Думаете, это все? Нет, все будет сейчас. Все, что вы пропустили за время новогодних каникул. Добро пожаловать в трудовые будни.