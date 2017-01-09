Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви

Итальянская полиция расследует дело католического священника Андреа Контина из города Падуя, которого подозревают в сутенерстве.

По данным правоохранителей, 48-летний священнослужитель вовлек в проституцию 15 женщин, а также устраивал оргии на территории церкви, пишет газета The Independent.

При обыске у Контина обнаружили видеозаписи, на которых запечатлены оргии. Видеоматериалы хранились в коробках, подписанных именами римских пап.

Кроме того, стало известно, что священник посещал сайты для свингеров.

Контину вменяется в вину получение незаконных доходов и совершение психологического насилия. Его задержали после жалоб трех прихожанок.