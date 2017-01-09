В Белоруссии пропали более 20 учащихся из Бангладеш

В Белоруссии разыскивают более 20 граждан Бангладеш, которые проходили обучение на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете. Об этом сообщили представители вуза, передает «Интерфакс».

«На 2016/17 учебный год на подготовительное отделение БГЭУ были зачислены 48 граждан Бангладеш. Несмотря на соблюдение университетом всех условий договора, по непонятным причинам 24 человека не явились по месту регистрации в общежитиях», — рассказала пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж.

Она отметила, что исчезновение происходило постепенно в течение нескольких месяцев. Все пропавшие — молодые люди мужского пола. В вузе не располагают информацией об их местонахождении. По одной из версий, исчезнувшие «могли отправиться за лучшей жизнью» в страны Европейского союза.

Об исчезновении учащихся проинформировали отделы по гражданству и миграции местных РУВД.