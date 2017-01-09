В Петербурге арестованы 62 литра спиртосодержащих бытовых жидкостей

Роспотребнадзор по Петербургу изъял из 265 магазинов 544 упаковки, или 62,5 литра, непищевой спиртосодержащей продукции. В ведомстве проверяли соблюдения временного запрета на продажу таких жидкостей.

О результатах проверок соблюдения постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» Роспотребнадзор по Петербургу отчитался 9 января. Начиная с 26 декабря 2016 года было выявлено несколько нарушений, возбуждено 18 административных дел, а более чем на 60 литров бытовой химии и прочих спиртосодержащих жидкостей наложен арест.

Напомним, с 26 декабря прошлого года на 30-дневый срок действует запрет на продажу непищевой продукции, объем спирта в которой превышает 25 процентов. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач РФ. Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Запрет был вызван массовым отравлением средством для ванн «Боярышник». В Иркутске из-за этой контрафактной жидкости, в которой содержался метиловый спирт, погибли 76 человек.