На станции "Лесная" сломался красный состав

В Петербурге на станции метро "Лесная" случилась очередная неполадка с дверями у красного состава.

Сегодня около половины седьмого вечера на станции метро "Лесная" сломался состав. По сообщениям читателей "Фонтанки", поезд стоял значительное время, по оценкам некоторых, примерно 15 минут.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что произошла поломка дверей красного состава. "Семь минут состав простоял, затем уехал в депо", – пояснила пресс-секретарь метро Юлия Шавель. По ее словам, движение поездов полностью восстановлено.

Напомним, неполадки с дверями красного состава уже были, поезд сломался в первый же день выхода на линию. Причиной была реакция привода немецкого производства на попытки пассажиров держать двери.