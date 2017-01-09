Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на один миллиард

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину отказали в рассмотрении кассационной жалобы на нарушение закона при обращении в госсобственность его имущества. Об этом РБК сообщил адвокат семьи экс-чиновника Иван Миронов. По его словам, официальную причину в суде пока не объяснили.

Александр Хорошавин был арестован в марте 2015 года. Его обвиняют по десяти эпизодам: это получение взяток на сумму 522 млн руб. и легализация денежных средств. После возбуждения уголовного дела на счета и имущество Хорошавина и его семьи был наложен арест.

В сентябре 2015 года прокуратура обратилась в Южно-Сахалинский городской суд и попросила передать в госсобственность имущество экс-губернатора на сумму 1,1 млрд руб. Этот иск рассматривался отдельно от уголовного дела. В надзорном ведомстве сочли, что Хорошавин и его близкие родственники владеют недвижимостью, автомобилями, изделиями из драгоценных металлов и другой собственностью, стоимость которой «многократно превышает совокупный доход» семьи экс-губернатора. Генпрокуратура отмечала, что законность происхождения имущества обвиняемый и его близкие не доказали. В мае 2016 года суд удовлетворил иск, в сентябре была отклонена апелляционная жалоба, а в декабре приставы начали изымать имущество: земельные участки, дома, транспортные средства и 539 ювелирных изделий.