В Калифорнии из-за бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри
В США в калифорнийском парке больших деревьев Calaveras во время сильной бури рухнула гигантская секвойя, в которой в 1880 году был проделан тоннель, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка.
Помощник парковой службы Джоан Олдей сообщила, что дерево уже находилось в плохом состоянии.
«Оно едва держалось, листва сохранялась лишь на одной ветке», — рассказала она.
Точный возраст дерева не сообщается, однако в парке отметили, что возраст схожих секвой в этом парке достигает 1,2 тыс. лет. Диаметр дерева у основания составлял почти 10 м.
Отмечается, что тоннель в стволе был прорублен для того, чтобы обзавестись собственной достопримечательностью, аналогичной гигантскому дереву в Йосемитском национальном парке. В результате секвойя приобрела мировую известность — через тоннель в стволе можно было проехать на повозке, а позже — на легковом автомобиле. Однако из-за прорубки тоннеля дерево стало сохнуть.
Источник: «Газета.Ru»