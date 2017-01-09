В Калифорнии из-за бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри

В США в калифорнийском парке больших деревьев Calaveras во время сильной бури рухнула гигантская секвойя, в которой в 1880 году был проделан тоннель, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка.

Absolutely heart broken with the news that the Pioneer Cabin tree at #bigtrees #Calaverasbigtrees fell today. The storm was to much for it. #pioneercabintree #godscreation Фото опубликовано Shannon Smit (@mrslittlesmitty) Янв 8 2017 в 7:44 PST

Помощник парковой службы Джоан Олдей сообщила, что дерево уже находилось в плохом состоянии.

«Оно едва держалось, листва сохранялась лишь на одной ветке», — рассказала она.

So sad to hear about the falling of the historic #pioneercabintree due to the storm. :( Фото опубликовано John Lachenmaier (@johnlachenmaier) Янв 8 2017 в 10:03 PST

Точный возраст дерева не сообщается, однако в парке отметили, что возраст схожих секвой в этом парке достигает 1,2 тыс. лет. Диаметр дерева у основания составлял почти 10 м.

Отмечается, что тоннель в стволе был прорублен для того, чтобы обзавестись собственной достопримечательностью, аналогичной гигантскому дереву в Йосемитском национальном парке. В результате секвойя приобрела мировую известность — через тоннель в стволе можно было проехать на повозке, а позже — на легковом автомобиле. Однако из-за прорубки тоннеля дерево стало сохнуть.