Хинди руси бхай бхай

В Петербурге стартовал Мемориал Гранаткина – турнир, который задумывался как смотр сильнейших юниоров, но превратившийся со временем в нечто трудноописуемое. «Фонтанка» сходила на открытие и теперь делится впечатлениями.

Еще на подходе к СКК появляется надежда: со стороны Парка Победы к спорткомплексу, где «Зенит» оформил свое первое чемпионство, целенаправленно тянется пусть и тонкий, но все-таки вполне себе ручеек из людей. «Значит, не все так плохо с этим турниром, раз он интересен», – осторожную мысль сразу сменяет чувство неладного.

Ручеек, упираясь в лицевую часть СКК, сворачивает налево и скрывается за поворотом. Может, вход на турнир где-то там? Дойдя до центральных дверей, понимаешь, что дело не в этом: они открыты и ничто не мешает пройти внутрь и начать наслаждаться искрометным футболом в исполнении Таджикистана и Греции, матч в разгаре.

Корреспондент «Фонтанки» решает проследовать за пожилой парой, которая явно движется в ту же сторону, куда и все остальные, – прочь от футбола. Мужчина с женщиной огибают спортивный комплекс слева и вскоре все-таки заходят внутрь. Пойдя за ними, оказываешься на выставке индийских товаров. Сотни людей здесь прицениваются к платкам из «чистого шелка», коврам из «шерсти горного козла», расписным сундукам, пакетикам с какими-то то ли порошками, то ли травами, торгуются, и все это под сводящий с ума саундтрек из фильма «Танцор диско».

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Насытившись индийским колоритом, можно вернуться к главному входу и через него попадасть наконец на Мемориал Гранаткина. Смотришь на трибуны и понимаешь: футбол вчистую проиграл выставке индийского ширпотреба. Пока в противоположной части стадиона происходит столпотворение, здесь сидит от силы человек сто, минимум половина из них — игроки команд, ожидающих своей очереди. Скучающим взглядом они наблюдают, как на искусственном газоне СКК Таджикистан и Греция вот уже 50 минут пытаются забить гол. Выходит так себе. На 55-й судья назначает пенальти в ворота Греции. Таджикистан четко реализовывает 11-метровый, и 10 его болельщиков, оставшихся на трибуне в теплых куртках и шапках, чуть не сходят с ума от счастья. Служба безопасности напрягается, хватается за рации, но эмоции быстро утихают сами собой. Трудно болеть даже за любимую команду, когда на поле ничего не происходит.

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Тем временем очередной захватывающий матч Болгария – Эстония завершается со счетом 0:0. Обе команды в последние минуты тянут время. Немногочисленных зрителей, особенно тех, кто заплатил за это деньги (300 рублей – стандартный билет, 150 – льготный для взрослых и 50 – для школьников), становится жаль все больше.

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Нужно сделать небольшую историческую ремарку, чтобы хотя бы отчасти объяснить все происходящее. В последнее время Мемориал Гранаткина, турнир, задуманный почти 30 лет назад как смотр юных талантов, превратился в малопривлекательное зрелище. На заре своей истории его участниками становились такие сильнейшие команды мира, как Бразилия, ФРГ, Франция, Испания. С возрастом состав стал все больше мельчать. В какой-то момент он превратился во что-то вроде открытого юношеского Кубка СНГ. И на этом деградация не остановилась. Теперь команды редко приезжают в Петербург в сильнейших составах. Россия, хозяйка турнира, не исключение. Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов говорит, что недосчитался 14 игроков основы. Большинство из них не отпустили клубы. «Это не мой вопрос, все к РФС. Такие дела должны решаться на более высоком уровне», – объяснялся он за несколько дней до старта мемориала.

Похожая ситуация и с другими командами. Тренер Греции признается, что привез сюда футболистов на просмотр, кандидатов в основу. Тренер таджикистанской команды Виталий Левченко говорит, что вариантов у него было немного и он собрал тех, кого смог. В итоге с трудом заявил 18 футболистов, при максимальной заявке в 20 человек. Тренер Болгарии Викторио Павлов так же, как и Галактионов, жалуется, что клубы его страны отпустили не всех, кого он хотел. Уровень футбола после таких решений не мог не зашкаливать. А тут еще и сборная Индии впервые на турнире. Но это отдельная история.

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Да, вот так совпало, что индийская выставка проходила в СКК в один день с игрой индийской сборной. Один коллега пошутил: «Может, они на одном самолете прилетели?» Нет, оказалось, что не на одном. Индийцы сейчас усиленно готовятся к чемпионату мира U-17, который пройдет у них на родине в октябре 2017 года. Чтобы совсем уж не опозориться перед родными трибунами, они, начиная с этого года, возят команду 2000 – 2001 годов по всему миру на все возможные турниры. Вот и в Петербург прилетели из Бразилии.

Организаторы же мемориала то ли делают вид, то ли и вправду думают, что им невероятно повезло с приглашением Индии. «Если я не ошибаюсь, футболисты из этой страны никогда прежде не принимали участия в официальных матчах на территории России или СССР», – отмечал директор турнира Дмитрий Шнейдер. По его словам, участие такой команды должно поднять посещаемость, ведь в Петербурге большая индийская диаспора. Если это как-то и подняло посещаемость, то только той ярмарки, что проходила в другой части СКК. На матч-открытие со сборной России пришло максимум 20 индийцев. Это достижение.

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Матч-открытие предваряет огненная шоу-программа. Вживую исполняется песня, в которой рефреном звучит фраза «кожаная сфера мяча». Потом ведущий гордо объявляет, что на турнире играют 15 команд. На самом деле 16. Остается лишь догадываться, какую из стран он так не любит.

Зрителей прибавляется. Семитысячная трибуна заполняется к стартовому свистку процентов на 20 – 30. В основном прибавление идет за счет родителей с детьми.

20 индийцам, большинство из которых оказались работниками той самой выставки, удается создать особую атмосферу во время матча. Их команда проигрывает с разгромным счетом 0:8, но они не унывают почти до самого конца. Один из них радостно стучит по тáблу, национальному индийскому барабану, при любом удачном действии как у чужих, так и у своих ворот. И все-таки 8-й гол, забитый на 90-й минуте, подкашивает болельщиков. Они встают, не дождавшись финального свистка, собирают вещи и молча уходят. Голы у сборной России забили: Глушков (5'), Денисов (11'), Глушенков (21', 31'), Руденко (25'), Цыпченко (47', 56') и Лацевич (90').

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После матча тренер индийцев Николай Адам, оправдываясь за столь крупное поражение, рассказывает о непростой судьбе своей команды. Ему приходилось лично ездить по всей Индии и чуть ли не в каждой деревне искать талантливых ребят; футболисты у него все низкорослые, и он ничего с этим не может поделать; за последние два года провел со сборной Индии больше времени, чем со своей женой и двумя детьми; вот уже почти год, как они не вылезают из самолета. Организаторы Мемориала Гранаткина неплохо постарались и нашли России достойного соперника.

Впервые Николай Адам улыбнулся лишь после моего вопроса, знает ли он о том, что тут, в СКК, параллельно проходит индийская выставка. Оказалось, что не знает. «Но это интересное совпадение», – Николай Адам нашел, наверное, самые правильные слова для всего, что здесь происходило. Такое ощущение, что все здесь – не более чем интересное совпадение.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»