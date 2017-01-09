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09.01.2017 18:05

Прорыв трубы на Гражданском устранили

Коммунальную аварию в Петербурге на Гражданском проспекте удалось ликвидировать.

Сегодня в 17:10 завершен ремонт на трубопроводе с горячей водой у дома 107, корпус 2, на Гражданском проспекте, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб". Энергетики отмечают, что работы закончены с опережением графика.

Напомним, сегодня ночью на Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой. В зоне аварии было 9 жилых домов и два детсада, однако, по данным ГУП "ТЭК", отопление и горячую воду в этих зданиях не отключали.


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