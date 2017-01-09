Правительство cчитает необоснованным ограничение иностранного кино в кинотеатрах

Правительство Российской Федерации заявило, что ограничение доли иностранного участия в онлайн-кинотеатрах требует дополнительных оснований. Об этом сообщает RNS.

«Необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных обоснований», — сообщается в отзыве на законопроект об онлайн-кинотеатрах на территории России.

25 ноября 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, который призван регулировать деятельность онлайн-кинотеатров в России.

Ранее стало известно, что в Госдуме появится рабочая группа для оценки законопроекта об онлайн-кинотеатрах.