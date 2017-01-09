Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не будет бороться за пост мэра Нью-Йорка, а также больше никогда не станет баллотироваться на выборные должности, передает The Independent.

Об этом изданию сообщила близкая подруга Клинтон.

«Не думаю, что она когда-либо снова станет баллотироваться на выборные должности. Я думаю, что ее работа будет состоять в помощи детям и нуждающимся семьям. Это то, чем она занималась всю жизнь», — сказала она.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая уступила избранному президенту Дональду Трампу на американских выборах главы государства в 2016 году, может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка.