Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане

Несмотря на продолжающиеся военные действия в Сирии и Ираке, «Газпром нефть» не собирается прекращать свою работу в Иракском Курдистане, находящемся на севере страны, примерно в 50 км от боевых действий. В планах на 2017 год — довести добычу в регионе до 220 тыс. т [увеличив на 17,3%], заявил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, отвечая на вопрос РБК.

На территории Курдистана «Газпром нефть» разрабатывает три проекта: ​«Халабджа», «Шакал» («дочке» «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East принадлежит в каждом из этих проектов по 80%, остальные 20% у регионального правительства Курдистана) и ​«Гармиан» (у «Газпром нефти» и канадской компании WetsernZagros по 40%, у курдского правительства — 20%). В одном из отчетов «Газпром нефти» говорилось, что на блоках «Халабджа» и «Шакал» компания планировала начать добычу в 2018 году. По оценкам на конец 2013 года, геологические запасы всех трех блоков — более 1 млрд т нефти. Еще один иракский проект «Газпром нефти» — «Бадра» — находится на территории провинции Вассит на востоке Ирака. В этом проекте у российской компании 30%, и она выступает оператором. По предварительным оценкам, геологические запасы «Бадры» составляют более 3 млрд барр. нефти (более 410 млн т нефти).

«Газпром нефть» готова продолжать вкладываться в свои проекты в Курдистане. «В настоящее время мы не видим каких-либо рисков, которые могут повлиять на нашу работу в Иракском Курдистане», — сказал Дюков РБК. Но размер инвестиций в 2017 году ни он, ни представитель компании не раскрыли.