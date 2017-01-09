В Осиновой Роще без света остались 850 жителей

В Выборгском районе Петербурга 9 января без света остались 850 жителей Осиновой Рощи. Согласно информации с сайта Минэнерго, авария произошла в 15:45.

Как «Фонтанке» сообщили в ПАО «Ленэнерго», в Осиновой Роще отключилась кабельная линия 6 кВ. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение.

«Специалисты «Ленэнерго» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении, в настоящее время ремонтные работы завершаются», – добавили в компании.