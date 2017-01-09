Французский суд объявил друзей в Фейсбуке "ненастоящими"

Кассационный суд Франции объявил друзей в Фейсбуке ненастоящими друзьями. Как говорится в решении высшего суда страны, дружба в социальных сетях не считается дружбой в «традиционном» понимании. Решение опубликовано 5 января 2017 года.

Суд рассматривал дружбу в социальных сетях по просьбе парижского адвоката. Адвокатская коллегия рассматривала жалобу одного из членов против автора иска. Члены этой коллегии и заявитель были друзьями в Фейсбуке. На этом основании автор иска обвинял коллегию в предвзятости.

Суд не согласился с его доводами: дружба в Фейсбуке не повлияла на мнение коллегии.

В 2015 году подобное дело рассматривалось в Бельгии. Суд обязал бельгийца платить бывшей жене алименты. Тот потребовал отменить это решение, поскольку адвокат его жены был другом судьи в Фейсбуке. Верховный суд согласился с доводами заявителя.