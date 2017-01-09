Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?
Комментируя ситуацию, в которой оказался Дмитрий Угай, доктор социологических наук Михаил Смирнов перечислил критерии, по которым можно отличить религиозную, миссионерскую и просветительскую деятельность:
Аудиоподкаст интервью:
В свою очередь, юрист, адвокат городской коллегии адвокатов Андрей Тындик высказал свое мнение о том, есть ли в действиях знатока йоги Дмитрия Угая состав преступления:
Аудиоподкаст интервью:
Еще один собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис], тренер по йоге Сергей Баранов заявил, что ситуация, в которой оказался Дмитрий Угай, заставляет задуматься о тенденциях. "У меня среди знакомых много юристов, которые занимаются йогой, и, судя по их словам, с задержанием Угая правоохранительные органы погорячились", – сообщил Сергей Баранов:
Аудиоподкаст интервью:
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