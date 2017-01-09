«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»

Издательский дом «Коммерсантъ» закрывает печатные версии еженедельников «Деньги» и «Власть», издания продолжат работу только в интернете, сообщил РБК гендиректор ИД Владимир Желонкин.

«Решение принято в связи с желанием повысить EBITDA издательского дома. Вопрос заключается в том, что бумажные доходы фактически равны расходам на печать. И поэтому смысл выпускать их в бумажном виде уже отсутствует в настоящий момент», — говорит Желонкин. При этом журналы «Огонек» и Weekend пока продолжат выходить в печати, поясняет он.

Еженедельный журнал «Деньги» начал издаваться в 1994 году, журнал «Власть» — в 1992 году. 26 декабря 2016 года вышли в свет последние печатные номера изданий.

«Власть» и «Деньги» выходили оба тиражом по 60 тыс. экземпляров по понедельникам объемом в 80 полос в формате А4. При этом 46% экземпляров «Власти» распространялось в розницу, 20% — по подписке, 34% — по спецконтрактам. Аудитория одного номера «Власти» в России составляла около 370 тыс. человек, сообщается на сайте издания. 44% тиража журнала «Деньги» уходило в розницу, 22% — по подписке. По 67% тиражей журналов «Власти» и «Деньги» приходилось на Москву. Аудитория одного номера «Власти» в России составляла около 370 тыс. человек, сообщается на сайте издания, журнала «Деньги» — около 390 тыс. человек.