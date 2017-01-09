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09.01.2017 20:50
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Пропаганда Кришны полицейским методом

Петербургские полицейские задержали ведического монаха по подозрению в незаконном миссионерстве. Так рассказ об основах вайшнаизма попал в прайм-тайм федеральной прессы.
Пропаганда Кришны полицейским методом
Денис Коротков/"Фонтанка.ру"

Лекция в лофт-проекте «Этажи» для четырех десятков человек, посвященная йоге, была прервана полицией 22 октября 2016 года. Правоохранители составили на выступавшего Дмитрия Угая административный протокол за незаконную миссионерскую деятельность, посчитав, что он противоправно распространял идеи вайшнаизма. Теперь, после начала суда над поклонником йоги, что такое ямой и ниямой узнали миллионы.

Денис Коротков

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Если бы не участковый 76 отдела полиции, составивший протокол об административном правонарушении по «закону Яровой», большинство населения никогда бы не узнало об отличиях ампрагьята-самадхи от асампрагьята-самадхи. Теперь об особенностях постижения йоги, её философских и духовных аспектах, связи этой древней практики с ведической традицией можно прочитать на первых страницах.

Началось всё с лекции, которая проходила 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» во время фестиваля «Ведалайф». Дмитрий Угай, знаток индийских учений, был приглашен познакомить желающих с философией и этикой йоги. Присутствовало, по словам самого Угая, около сорока человек; лекция, судя по распространенной в Сети видеозаписи, продолжалась 38 минут. После чего была остановлена полицией.

Как рассказывает Дмитрий Угай, правоохранители доставили его в 76 отдел полиции, где сообщили, что он, якобы, занимался незаконной миссионерской деятельностью, и составили некий протокол, с которым не дали ознакомиться. Угай, в свою очередь, отказался подписывать какие-либо бумаги до того, как сможет их прочитать, и отказался от показаний, сославшись на право, предоставленное 51 статьей Конституции России.

Рассмотрение административного дела мировым судьей должно было начаться 14 декабря 2016 года, но не состоялось, так как материалы были возвращены в полицию для устранения недостатков. Процесс начался

На осенней лекции Угая присутствовало около 40 человек. Размещенные в сети видеоролики, на которых Угай (под своим духовным именем Шринад Данди Махарадж) рассказывает о духовных индийских практиках, набирали по 100-150 просмотров. 9 января 2017 года у здания мировых судей Центрального района на 4-й Советской улице, где должен был начаться процесс, только журналистов городских и федеральных изданий собралось несколько десятков.

Денис Коротков

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Люди с камерами и микрофонами напрочь заблокировали коридоры судебного здания, очередь на вход перегородила двор. Судья проявила либерализм, и в тесный зал впустили всех, кто смог поместиться. Был оглашен протокол, в соответствии с которым Угай виновен в том, что незаконно осуществлял миссионерскую деятельность, пропагандируя взгляды религиозного сообщества «Шри Чайтанья Сарасват Матх».

Дмитрий Угай на вопрос судьи об отношении к протоколу ответил: «Считаю себя невиновным». Он рассказал о том, что случилось 22 октября прошлого года, повторив неоднократно написанное в соцсетях: 25 лет изучает йогу, верит в Кришну, при этом ни к какой конкретной религиозной организации не принадлежит. В октябре 2016 года предложил организаторам «Ведалайфа» свои услуги в качестве волонтера, на что ему объяснили, что он будет интереснее в качестве лектора, который сможет поведать о йоге слушателям-профанам. Согласился, при этом никакой миссионерской деятельности не вел, рассказывая о том, что такое, в его понимании, йога, цитируя исключительно академические научные издания, упоминая о различных течениях в индуизме, не отдавая предпочтения конкретному учению, ни одной религиозной организации не называл. К обращению не призывал. А рассказать о йоге, не упоминая о её глубокой связи с духовными практиками, невозможно. Считает себя невиновным, так как не говорил ничего, чего нет в лекциях, которые читают по религиоведению в гуманитарных вузах.

Денис Коротков

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Защитник Сергей Латышевский не только подтвердил слова своего доверителя, но и рассказал о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных, по его мнению, сотрудниками полиции – о том, как его не допустили к Угаю в день задержания, как для получения копии протокола пришлось расписаться за Угая в официальных документах, и о том, как участковый уполномоченный полиции прямо в суде перечеркивал им же составленный протокол. И обратил внимание на то, что полиция пришла в «Этажи» по заявлению, написанному за несколько дней до события, причем автор сам на лекции даже не присутствовал.

Второй представитель Угая, Михаил Фролов, разложил перед судом требования закона «О свободе совести и религиозных объединениях»: чтобы деятельность была признана миссионерской, она должна публично осуществляться представителем религиозной организации или сообщества среди лиц, не являющихся членами данного сообщества, с целью их вовлечения. Дмитрий Угай, как заметил Фролов, во-первых, членом никакого религиозного сообщества не является, во-вторых, никого привлечь ни в какое сообщество не пытался, так что в его действиях состав административного проступка отсутствует. Откуда в протоколе появилось наименование «Шри Чайтанья Сарасват Матх», вообще непонятно: Угай его не упоминал, да и в заявлении, на основании которого полицейские пришли в «Этажи», этих слов не было.

На этом судья заседание и закончила, удовлетворив ходатайства защиты о вызове в судебное заседание для дачи показаний полицейского, составившего протокол, а также указанных в протоколе свидетелей. Кроме того, в суд должны явиться другие свидетели, о вызове которых ходатайствовали представители Угая: они должны сообщить, что видели и слышали на лекции.

Общение Дмитрия Угая с журналистами после судебного заседания на темы йоги и её связи с религиозными индийским практиками продолжилось, пожалуй, дольше его лекции в «Этажах». «Фонтанка» поинтересовалась, насколько он был откровенен в суде, утверждая, что не относится ни к какой религиозной организации: ведь в Интернете легко можно обнаружить достаточное количество видеороликов, на которых Угай, представленный как монах ведической традиции под именем Шринад Данди Махарадж, рассказывает о карме, практике повторения святого имени и природе дживы. Равно, как и о его работе в качестве редактора журнала, издаваемого «Шри Чайтанья Сарасват».

«Шринад Данди Махарадж – мое духовное имя, титул, который был мне присвоен. «Шри Чайтанья Сарасват Матх» – это духовное движение, в рамках которого я читал лекции, которому я сочувствую, но которое не является организацией. Это просто название некоего единого направления. Я редактировал статьи и писал статьи в разные издания, – пояснил Дмитрий Угай. Что касается монашества, то к этому рангу он отнесся несколько легкомысленно: «Монах я или не монах? Я в разводе с женой, так что, в принципе, я сейчас монах».

– Вам когда-нибудь удавалось собрать аудиторию, близкую к той, что вы получили сегодня?

– Такой аудитории у меня никогда не было. В основном на наши встречи приходят те люди, которые интересуются религией. Иногда были две тысячи людей, но это были именно специалисты. Такой широкой общественной поддержки у меня не было никогда. Я горжусь тем, что живу в России, в которой есть такие люди.

Невиданный успех вайшнаизма даже навевал мысли о манипуляции. Но они не подтвердились. Насколько можно судить по открыто размещенной в Интернете информации, автор заявления в полицию – петербуржец, потерявший семью, члены которой были вовлечены в одну из тоталитарных сект. Впрочем, не имеющую никакого отношения ни к Индии, ни к йоге.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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