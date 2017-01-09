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09.01.2017 17:05

Белоруссия установила безвизовый въезд на 5 дней для граждан США и Евросоюза

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США и все страны Евросоюза. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

Действие указа распространяется также на граждан Бразилии, Индонезии, Японии, на неграждан Латвии и на лица без гражданства Эстонии. Он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», – отмечается в указе.

Без визы въехать в Белоруссию можно будет на срок не более пяти суток через Минск. Для этого потребуется паспорт, или другой документ, позволяющий пересекать границу, медицинский страховой полис на сумму не менее €10 тысяч и денежные средства в валюте или белорусских рублях (на каждый день пребывания – эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, или 46 рублям).

Источник: Republic


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