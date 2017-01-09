К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг

Госдолг Санкт-Петербурга на 1 января 2017 года составил 13,7 млрд рублей. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по финансам города, 57,4% долговой «корзины» составляют кредиты, привлеченные бюджетом Северной столицы из федеральной казны. Это 7,9 млрд рублей. Еще 42,6% (или 5,8 млрд рублей) приходится на государственные облигации.

Объем государственного долга Петербурга соответствует ограничениям Бюджетного кодекса РФ и регионального закона «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге на 2016 год …». Законодатели установили предельный объем госдолга города на Неве на 1 января 2017 года в размере 57,9 млрд рублей.

В комитете по финансам подчеркивают: речь идет о минимальной долговой нагрузке.

«Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга на 1 января 2017 года к утвержденному годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 3,21 процента», – уточняют в пресс-службе.

Напомним, на 1 сентября 2016 года госдолг Санкт-Петербурга составлял 14,7 млрд рублей. При этом в минувшем году долг был снижен почти на 1 млрд рублей. Финансисты объясняют это погашением двух бюджетных кредитов, предоставленных Петербургу из федерального бюджета еще в 2010-2011 гг.