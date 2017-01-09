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10.01.2017 11:54

На Октябрьской набережной выросли горы

Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди квартала «Светлый мир «О’Юность…». Дома от Seven Suns Development, на фасадах которых изображены силуэты гор, стали достопримечательностью и новым символом правобережной части Невского района
На Октябрьской набережной выросли горы
Seven Suns Development

Правый берег Невского района переживает второе рождение. Октябрьская набережная, попрощавшаяся с архитектурным наследием советского периода, активно осваивается строительными компаниями. Близость центра Петербурга, КАД и пригородных магистралей обеспечивают устойчивый спрос на недвижимость в этой части города. Видовые характеристики жилья, расположенного менее, чем в 100 метрах от Невы, повышают престиж локации. Работающие в данном микрорайоне девелоперы – ЛСР и Seven Suns Development  - сделали ставку на жилье бизнес- и комфорт-класса. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе данный микрорайон станет средой для жизни представителей преимущественно среднего класса. А цена недвижимости на Октябрьской набережной, еще год назад названной аналитиками одной из самых недооцененных локаций в черте Петербурга, возрастет в разы.

Seven Suns Development
Seven Suns Development

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Первым сданным объектом и символом обновленного образа правобережной части Невского района стал жилой комплекс от Seven Suns Development. Накануне новогодних праздников Служба государственного строительного надзора выдала разрешения на ввод в эксплуатацию первых корпусов ЖК «Светлый мир «О’Юность…». Расположенный у пересечения улицы Крыленко и Октябрьской набережной квартал включает в себя 8 домов переменной высотности от 14 до 25 этажей. В первую очередь входят 4 корпуса площадью 116 000 кв.м. Значительная часть квартир в них является видовыми с обзором на Неву, противоположный берег реки и набережную.

Застройщик сообщает, что 1-я очередь ЖК «Светлый мир «О’Юность…» была полностью распродана еще за 4 месяца до сдачи домов. Сегодня клиентам доступно жилье во 2-й очереди со сдачей в IV квартале 2017 года. По оценкам экспертов, востребованность квартир объясняется не только местоположением, но и соотношением стоимости и качества продукта. Покупателям предлагается жилье в домах комфорт-класса с 6 вариантами чистовой отделки, мебелью и сантехникой по цене, сопоставимой с лотами эконом-класса в густонаселенных пригородах типа Кудрово или Девяткино. К преимуществам зданий также можно отнести бесшумные скоростные лифты OTIS GEN 2 Premier, характерные для новостроек бизнес-сегмента, и панорамное остекление лоджий. Интерес же рынка к жилью в следующей очереди подстегнет как факт сдачи первых корпусов, так и высокая степень готовности объектов 2 этапа строительства.

Нестандартная архитектура и дизайнерское оформление корпусов, на фасадах которых изображены силуэты российских гор, превратили квартал в достопримечательность района и обеспечили ему успех в соцсетях. Пользователи делятся снимками ЖК «Светлый мир «О’Юность…» в своих аккаунтах и угадывают названия вершин. Автомобилисты же признали в высотных домах, ставших архитектурной доминантой набережной, надежный ориентир в пути.

Seven Suns Development
Seven Suns Development

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Инфраструктура жилого комплекса включает в себя детский сад с бассейном, многоуровневый паркинг, торговую улицу с магазинами и променадом. Внутренняя территория будет закрыта для свободного движения автотранспорта. Во дворах будут построены велосипедные дорожки, спортивные и разновозрастные детские площадки. Ландшафтный дизайн от агентства «Нескучный сад» подразумевает масштабное озеленение квартала, размещение скамеек, пергол, беседок и открытых зон для общения жителей.

Внешняя инфраструктура микрорайона включает ряд расположенных рядом школ, парков и – в транспортной близости – ТРК «Лондон Молл» и «Мега Дыбенко». Ближайшие станции метро – «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков» – в 10 и 15 минутах пути на транспорте.

Сегодня Октябрьская набережная только начинает раскрывать свой потенциал. В перспективе ближайших лет – по мере редевелопмента прибрежной зоны и реализации ЛСР, Seven Suns Development и другими застройщиками своих проектов – престиж и востребованность локации будут расти. Подогревать интерес рынка будет и сокращение числа свободных пятен под застройку в черте города, заставляющее девелоперов продвигаться все глубже во Всеволожский и другие районы Ленобласти. В таких условиях стоимость жилья комфорт-класса, находящегося у воды, в 10 минутах от исторического центра, недалеко от метро и КАД, может вырасти в несколько раз.

Seven Suns Development
Seven Suns Development

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Напомним, 1-я очередь квартала «Светлый мир «О’Юность…» стала для Seven Suns Development уже вторым введенным в эксплуатацию объектом в Санкт-Петербурге в прошлом году. В сентябре девелопер сдал 1-ю очередь ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове. Всего по итогам 2016 года Seven Suns Development ввела в эксплуатацию в общей сложности около 235 600 кв.м. жилья.

 

 

 

 

 

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