Во Владивостоке отказались уничтожать сорок Библий

Ленинский районный суд Владивостока решил не уничтожать изъятую у «Армии спасения» религиозную литературу, в том числе Библии, сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Пересмотр дела состоялся 30 декабря 2016 года.

Суд по протесту прокуратуры исключил из резолютивной части постановления требование об уничтожении изъятого имущества, книги конфискуют. При этом суд оставил в силе решение признать «Армию спасения» виновной по ч. 3 ст. 5.26 КоАП. Организация осуществляла религиозную деятельность без указания своего официального полного наименования: издания не были маркированы, как того требует закон о свободе совести.

Решение уничтожить 40 экземпляров Библии, одно Евангелие и другую религиозную литературу, которая была изъята в офисе «Армии спасения», суд вынес 27 декабря 2016 года. Организация также была оштрафована на 30 тыс. руб. Руководитель «Армии спасения» в России Александр Хорьков назвал решение суда «кощунственным».

«Суд использовал неверную трактовку», так как РПЦ по-другому трактует ч. 3 ст. 17 Закона о свободе совести, заявляла руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега. По ее словам, решение уничтожить Библии — «большой перегиб».

«Если издателем распространяемой литературы является «Армия спасения», то она должна маркироваться, если сторонний издатель — маркировать не надо», — пояснила тогда Чернега.