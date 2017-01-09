СМИ: «Коммерсантъ» остановил выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги»

ИД «Коммерсантъ» закрывает еженедельники «Деньги» и «Власть», сообщает «Секрет фирмы».

Отмечается, что 9 января об этом в социальных сетях рассказали сотрудники издания «Деньги».

Как им сообщило руководство издательского дома, решение об этом было принято еще в декабре прошлого года из-за падения доходов от рекламы.

«Решение не принято, на это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос, не более того», — заявил шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев.

Отмечается, что о судьбе журнала «Огонек», который также издается «Коммерсантом», пока ничего не известно. Последние номера трех изданий вышли 26 декабря 2016 года.