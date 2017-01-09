Петербург планирует перейти на новую схему вывоза мусора до 2019 года

Новая система вывоза, переработки и захоронения коммунальных отходов должна заработать в Петербурге раньше определенных законом крайних сроков. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству.

Изначально предполагалось, что каждый регион должен выбрать одного или нескольких операторов по обращению с мусором к 1 января 2017 года. Затем федеральным законом, который вышел 28 декабря 2016 года, эта дата была сдвинута. В частности, установлено, что соглашение между городом и региональным оператором по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 года. Утвердить единый тариф на услугу и заключить договоры с жителями необходимо не позднее 1 января 2019 года. Однако Смольный, по заявлению чиновников, не намерен тянуть так долго.

Конкурсы по выбору регионального оператора в Петербурге пока не объявлялись. В комитете по тарифам это связали с «незавершенностью процесса разграничения полномочий в сфере обращения с ТКО между комитетом по природопользованию и комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга». В настоящий момент действует прежняя система договорных отношений, а единственным на данный момент значимым изменением стало введение федерального экологического сбора. Собеседник в Смольном сообщил, что после этого сумма в розовой квитанции по городу выросла в среднем на 30 рублей.