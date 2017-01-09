В самодельной кормушке в «Царском Селе» застряла белка

Белка застряла головой в горлышке пластиковой бутылки, которую кто-то из посетителей Екатерининского парка в ГМЗ «Царское Село» приспособил под кормушку. Зверька удалось спасти.

О беде, в которую попала белка, 9 января сообщает пресс-служба музея-заповедника. Зверька в Рождество нашли посетители парка и передали вместе с кормушкой сотрудникам музея. Те отвезли белку в ветеринарную клинику, где ее и освободили из пластикового плена.

«Белка была сильно напугана и с трудом дышала. Ветеринары посоветовали обеспечить зверьку реабилитацию, поэтому ночь она провела в хозяйственном корпусе, где располагается парковый отдел, – в тепле и безопасности. Если бы не удалось своевременно оказать помощь, животное бы погибло», – уточнили в пресс-службе музея.

Утром 8 января белку выпустили на волю обратно в парк.

Сотрудники музея просят посетителей не устанавливать самодельные кормушки, которые могут навредить не только животным и птицам, но и деревьям. Специально для пернатых и других животных в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках ГМЗ «Царское Село» закупил 300 кг зерна и вкопал в землю 60 «Птичьих столовых». Сотрудники музея также просят посетителей не кормить животных и птиц чем попало — пернатых и белок устроят нежареные семена подсолнечника, арбуза, дыни и пшеница. Специально для синиц можно подвесить несоленое сало.