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09.01.2017 20:00

Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»

Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Setl City

Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Таким образом, сейчас в микрорайоне «Семь столиц» уже сдано 26 жилых домов, 3 детских сада суммарно на 360 мест, школа на 600 детей и отдельно стоящий торговый комплекс. В ближайшие годы в рамках проекта будет построено ещё 16 жилых домов, 1 школа и 4 детских сада.

Напомним, что первый жилой дом в «Семи столицах» был заселён ещё в 2012 году. Сейчас это стильный обжитой микрорайон: открыты магазины, салоны красоты и другая инфраструктура, работают садики и школа. Яркие фасады, геометрически правильная застройка, брандмауэры, украшенные фантазийными репродукциями картин Густава Климта и росписью на тему Венского вальса – все это можно увидеть в микрорайоне комфорт-класса «Семь столиц».

Справвка о компании Setl City
Справвка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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Новости компаний
Setl City
09.01.2017 20:00

Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»

Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
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Новости компаний
Setl City
09.01.2017 20:00
Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Квартет»
09.01.2017 12:49
Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен
В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома, а также наземные паркинги.
Setl City
30.12.2016 20:02
Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
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30.12.2016 15:03
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ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»
С конца декабря «СМП Банк» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в ипотеку в ЖК «Пляж»,и 5 лоте ЖК NEWПИТЕР
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