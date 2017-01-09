Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»

Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Таким образом, сейчас в микрорайоне «Семь столиц» уже сдано 26 жилых домов, 3 детских сада суммарно на 360 мест, школа на 600 детей и отдельно стоящий торговый комплекс. В ближайшие годы в рамках проекта будет построено ещё 16 жилых домов, 1 школа и 4 детских сада.

Напомним, что первый жилой дом в «Семи столицах» был заселён ещё в 2012 году. Сейчас это стильный обжитой микрорайон: открыты магазины, салоны красоты и другая инфраструктура, работают садики и школа. Яркие фасады, геометрически правильная застройка, брандмауэры, украшенные фантазийными репродукциями картин Густава Климта и росписью на тему Венского вальса – все это можно увидеть в микрорайоне комфорт-класса «Семь столиц».

Справвка о компании Setl City

Справвка о компании «Петербургская Недвижимость»

