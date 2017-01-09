ХК «Эра» нашла покупателей на участки «Города» в Каменке

Холдинговая компания «Эра» Артема Маневича заключила предварительные договоры продажи нескольких участков в Каменке, сообщили «Фонтанке» в комитете по строительству Петербурга. Средства должны быть направлены на достройку трех долгостроев ГК «Город».

Сделки по приобретению участков на Глухарской улице будут заключены до конца января, рассчитывают в Смольном. По информации дольщиков, речь идет о четырех наделах из восьми общей стоимостью 5,3 млрд рублей.

Смольный обещает достроить 3 жилых комплексах в обещанный срок. ЖК «Ленинский парк» – в марте 2017 года, ЖК «Прибалтийский» – в сентябре 2017-го – марте 2018-го. Они строятся на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. Еще один ЖК «Морская звезда» – на улице Оптиков – должен быть достроен к июлю 2018 года.

Дольщики этим датам не верят. Полученные от продажи земли средства не дойдут до стройки, считают они. Около миллиарда необходимо направить на погашение кредита банка «Санкт-Петербург», еще миллиард — на долги перед подрядчиком «Проммонолит». Наконец, 1,8 млрд строители должны за аренду земли под стройками и подключение коммуникаций.

Кроме того, банк «Санкт-Петербург» пока выделил только миллиард из трех обещанных. Третий источник финансирования – продажа оставшихся квартир в комплексах площадью 80 тысяч кв. м, – также пока невозможна. Главное следственное управление МВД арестовало недвижимость в рамках «дела Ванчуговых».

10 января дольщики «Города» планируют устроить массовую подачу писем в Смольный с требованием ускорить финансирование строек. Квартиры в трех комплексах ждут около 3,5 тысячи человек.