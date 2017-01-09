ФТС дала разъяснения о требовании копий паспортов у получателей зарубежных посылок

Федеральная таможенная служба объяснила требования копий паспортов у получателей зарубежных посылок проведением плановых проверок. Подробности сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о том, что ФТС с 1 января начала запрашивать у служб экспресс-доставки помимо самих сведений о паспортных данных получателей графические копии документов, а те, в свою очередь, начали в срочном порядке запрашивать их у клиентов. Однако оперативно обработать такой массив данных не удалось, в результате заказы зависли на таможне.

В ФТС утверждают, что изменений в правила оформления международных почтовых отправлений и экспресс-грузов с 1 января не вводилось, однако служба проводила плановые мероприятия по контролю за соблюдением правил ввоза товаров. «Особое внимание в ходе проведения мероприятий уделяется проверке соответствия заявленных сведений о получателе товаров фактическим данным», – добавили в пресс-службе.

При этом в ФТС уверяют, что доля попавших под контроль отправлений составила менее 1 процента от их общего количества.

По словам самих логистических операторов, с 9 января процедура таможенной очистки зарубежных отправлений осуществляется в прежнем режиме.