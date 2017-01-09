Осужденного активиста Дадина пригласили в КС на заседание по его жалобе

Заключённого оппозиционера Ильдара Дадина официально пригласили на заседание по его жалобе в Конституционный суд. Однако приедет ли Дадин в Петербург, пока неизвестно. Об этом «Фонтанке» 9 января сообщили в пресс-службе КС.

По словам представителей суда, приглашение Дадину было отправлено «заблаговременно» – ещё в конце 2016 года (правда, куда конкретно отправили приглашение, неясно — Дадин был переведен из колонии в Карелии на Алтай. — Прим. ред.). КС руководствовался статьёй 19 Конституции, провозглашающей равенство всех россиян перед законом и судом.

«Реакция заявителя суду пока неизвестна», – подчеркнули в пресс-службе в ответ на вопрос «Фонтанки».

Напомним, оппозиционер Ильдар Дадин – первый гражданин России, осуждённый по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она разрешает давать реальные строки на неоднократные нарушения правил проведения митингов. В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии № 7 в карельском городе Сегеже. После этого Дадин пропал. Только 8 января стало известно, что активиста перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

Конституционный суд 24 января рассмотрит жалобу Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса. Согласно федеральному закону «О Конституционном суде», авторы заявлений в КС имеют право участвовать в публичном рассмотрении своих дел.