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09.01.2017 15:53

ФАС планирует снизить оптовые цены на газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не намерена отказываться от своих планов по снижению оптовых цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Анну Орлову.

Как стало известно, в марте ФАС планирует приступить к реализации пилотного проекта по либерализации оптовых цен «Газпрома» на газ для промышленных потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«В марте ФАС планирует приступить к реализации данного проекта», — заявила Орлова.

Источник: «Газета.Ru»


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