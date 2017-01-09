Минздрав выступил за запрет продажи сигарет на общих кассах в супермаркетах

Минздрав выступает за создание отдельных касс для продажи сигарет в магазинах с торговым залом площадью более 100 кв. м. Об этом сообщает RNS со ссылкой на антитабачную стратегию министерства на 2017–2022 годы.

«Введение требований к реализации табачной продукции в магазинах с торговым залом площадью более 100 кв. м, предусматривающих ее продажу в специально отведенных местах, с выдачей табачной продукции непосредственно продавцом и использованием контрольно-кассовой техники исключительно для торговли табачной продукцией, расположенной не менее чем в 5 метрах от контрольно-кассовой техники, используемой для торговли другими товарами», — говорится в тексте документа.

Также стало известно, что Минздрав поддерживает введение требований, согласно которым розничная продажа табачной продукции в городской местности будет разрешена только в торговых объектах общей площадью не менее 50 м.