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09.01.2017 16:53
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В 2017-м Петербург потеряет Исаакий

В Смольном готовят план передачи Исаакиевского собора РПЦ, подтверждают источники «Фонтанки». Городское правительство намерено отдать памятник Церкви до декабря 2017 года. Оппозиционеры, тем временем, настаивают на референдуме.
В 2017-м Петербург потеряет Исаакий
Александр Горшков/"Фонтанка.ру"

В комитете имущественных отношений с конца декабря активно идут совещания о том, как передать Исаакиевский собор в пользование Церкви: составляют планы и сметы. 

Официальная позиция в Смольном все та же – почти никто и ничего не слышал, но неофициально чиновники рассказывают, что решение принято и теперь лишь вопрос, когда губернатор Георгий Полтавченко его озвучит и публично объяснит, почему спустя год изменил свою точку зрения. «Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок – 2019-й год», – рассказали «Фонтанке» источники в одном из комитетов Смольного. 

В комитете по имущественным отношениям уже официально добавили: вопрос действительно рассматривается и обсуждается, но никаких окончательных решений еще не принято.

Напомним, о том, что в Смольном вновь занялись процессом передачи Исаакиевского собора РПЦ, «Фонтанка» сообщила накануне Нового года. По данным собеседников в Смольном, губернатор уже поручил подготовить положительный ответ для петербургской митрополии, о чем известили директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова. Сам музейщик, впрочем, перед новым годом отказался комментировать слухи, отметив, что они появляются постоянно последние несколько месяцев, а документов никаких так и нет. 

В этот раз Буров вновь не стал говорить на тему будущего музея и его собственных перспектив. Как писала «Фонтанка», контракт Бурова со Смольным продлили на год до 5 июня 2017 года, однако в свете возможной передачи музея собеседники «Фонтанки» не исключают, что либо сам Буров не захочет оставаться руководителем учреждения, либо его, как противника передачи Исаакиевского собора, заменят по инициативе чиновников Смольного.

Отношения Бурова и РПЦ не заладились еще в 2015 году, когда на пасхальном приеме митрополита присутствующие услышали от директора музея: «Этот город пережил блокаду и, думаю, переживет и вас!» . Будто бы не смогли ужиться между собой музейщики и перешедшие на службу в Северную столицу православные клирики из Мордовии, не договорившись о соотношении светского и религиозного в будущем Исаакиевского собора. После этого скандала приехавший из Мордовии архимандрит Серафим (Михаил) Шкредь был заменен на петербургского протоиерея Алексея Исаева, ранее служившего настоятелем церкви Святого Георгия Победоносца в Купчино. В самом соборе увеличилось число богослужений – последний год они идут ежедневно, в храм пускают верующих бесплатно. На вопрос «Фонтанки», знает ли святой отец о принятом решении по передаче собора РПЦ, Алексей Исаев ответил: «Мы молимся богу каждый день».

Вице-губернатор Владимир Кириллов был более информативным, в беседе с «Фонтанкой» он отметил, что разговоры о передаче шли постоянно в течение года: «Еще в августе об этом говорили, и даже патриарх обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы собор передали Церкви». На вопрос, почему в Смольном могли принять сначала одно решение, а потом передумать, Кириллов ответил: «Есть закон и мы его должны исполнять, представители РПЦ имели право, например, пойти в суд».

Напомним, что осенью 2015 года губернатор отказал митрополиту Варсонофию в передаче Исаакиевского собора, мотивировав это тем, что учреждение приносит городу прибыль. Православные не согласились с таким ответом, и в апреле 2016 года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву со ссылкой на федеральный закон о церковной реституции с просьбой вернуть РПЦ уже не только Исаакиевский собор, но Спас-на-Крови и даже часть здания Смольного монастыря, в том крыле, где расположены факультеты СПбГУ. Письмо было также отправлено профильным министрам и губернатору Георгию Полтавченко.

Как рассказывают собеседники «Фонтанки», близкие к митрополии, осенью губернатор Петербурга, якобы, вновь отказался передавать собор «мордовскому» Варсонофию, но оговорил, что ответит положительно, если к нему обратится лично патриарх Кирилл. Это условие будто бы устроило церковнослужителей. Встреча губернатора и патриарха состоялась в середине декабря: на ней, как говорят, и была достигнута договоренность о передаче храма в пользование РПЦ.

По мнению отдельных клириков, с которыми поговорила «Фонтанка», в будущем организация деятельности Исаакиевского собора может быть схожа с бытом Казанского. На данный момент вход в собор свободный, попасть на экскурсию можно по записи. Ежедневно в Казанском работают 4 православных экскурсовода, их работа стоит 150 рублей, оплата проходит не через кассу, а путем пожертвования в кружку (соответственно не облагается налогами). Статистика посещений и экскурсий при этом не публична, однако в самом храме уверяют, что все собранные деньги идут на реставрацию внутреннего убранства собора, на ремонт колоннады и фасадов тратится государство. В Исаакиевском соборе же на данный момент работает до 200 экскурсоводов, только за прошлый год храм посетили 3,9 млн туристов (билет для взрослого стоит 250 рублей), заработок музея составил более 800 млн рублей, из этих средств удалось полностью оплатить реставрацию собора. В случае передачи храма РПЦ, отвечать за состояние памятника ЮНЕСКО будет городской комитет по охране памятников, экспозиция музея (в том числе посвященная блокаде Ленинграда) может переехать на Большую Морскую или Думскую улицу, где в прошлом году после передачи Церкви Смольного собора учреждению Бурова выдали площади под выставки. На данный момент экспонаты до сих пор не перевезены на новые территории и хранятся в съемных помещениях в разных концах города.

Несмотря на то, что чиновники, с которыми побеседовала «Фонтанки», в неофициальных разговорах почти уверены в том, что решение принято и храм передадут РПЦ, в Законодательном собрании Петербурга намерены побороться за музей. В частности, депутат Максим Резник предложил провести референдум и спросить горожан, как они относятся к передаче храма церковнослужителям. Помимо этого он направил письмо в Смольный с предложением обсудить будущее храма в стенах ЗакСа.  Еще одно обращение из Мариинского дворца ушло за подписью депутата Бориса Вишневского: он просит губернатора уточнить информацию о передаче памятника в соответствии с законом (в недельный срок после обращения религиозной организации) и также предлагает созвать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения.

«Полагаю, что в отношении уникальных музейных объектов, представляющих историческую и художественную ценность для всего многонационального и многоконфессионального народа Российской Федерации, достаточно установления сервитута в виде возможности осуществления служб религиозной организацией соответствующей конфессии», – написал парламентарий.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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