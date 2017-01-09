Первому айфону исполнилось 10 лет

Основатель Apple Стив Джобс представил первую модель смартфона iPhone на презентации в Калифорнии 9 января 2007 года.

Основными плюсами устройства экс-глава «яблочной» корпорации назвал большой сенсорный экран, который не требует стилуса, удобный интернет-браузер и музыкальный плеер. Джобс описывал девайс как «три в одном»: подключение к сети, телефон и iPod.

Самый первый iPhone обладал по нынешним меркам достаточно скромными характеристиками. Объем внутренней памяти составлял всего 4 ГБ, а оперативной — 128 МБ. Смартфон был оснащен камерой в 2 Мпикс, а диагональ экрана равнялась 3,5 дюймам.

За все время было продано более 6 млн iPhone первого поколения. Apple сняла смартфон с производства летом 2010 года.