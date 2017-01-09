Петербуржец пытался передать в «Кресты» рулет с начинкой из наркотиков

Житель Петербурга пытался передать в Следственный изолятор №1 сладкий рулет, начиненный 0,71 г синтетического наркотика. Мужчина задержан и теперь сам может оказаться за решеткой.

О найденных при досмотре наркотиках 9 января сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Мужчину, пытавшегося передать в «Кресты» десерт, начиненный почти граммом наркотика, задержали сотрудники следственного изолятора. Вещество было расфасовано в 26 свертков. Задержанный, вероятно, не впервые столкнулся с сотрудниками СИЗО — мужчина уже имеет судимость.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.