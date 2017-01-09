Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

09.01.2017 15:09

8 января 1937 года открыл посетителям свои двери уникальный музей — Музей Арктики. Это было время, когда страна не только переживала по поводу репрессий, но и восхищалась успехами полярников. Об этом в очередном выпуске программы Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

80 лет назад, 8 января 1937 года открыл посетителям свои двери уникальный музей — Музей Арктики. Это было время, когда страна не только переживала по поводу репрессий, но и восхищалась успехами полярников. Мало того — именно в области полярных исследований она добивалась выдающихся успехов.

Еще в середине 20-х годов ХХ века советские ученые стали говорить о том, что необходимо создать специальный музей, который бы рассказывал общественности о том, что такое Арктика и зачем нужно ее освоение. К 1930 году правительство созрело до создания Всесоюзного арктического института, одним из подразделений которого и должен был стать такой музей.

Экспонаты собрали довольно быстро, но три года не могли определиться с размещением постоянной экспозиции. Наконец, в 1933 году сочли возможным передать музею в аренду здание бывшей Никольской единоверческой церкви, которая была построена на улице Марата, 24, в первой половине XIX века. Два года помещение перестраивали под музей, а сотрудники разрабатывали план новой экспозиции.

Идея заключалась в том, чтобы рассказывать в музее не о делах прошлого, а реагировать на самые оперативные новости и события. Например, в сентябре 1938 года открылась экспозиция, посвящённая дрейфу полярной станции «Северный полюс-1», которая завершилась в феврале того же года, то есть всего через шесть месяцев после события, при этом были продемонстрированы оригинальные предметы этой экспедиции.

Не успела закончиться Вторая мировая война, как советские ученые приступили к возобновлению исследований в Арктике и стали готовиться к работе в Антарктике. Стоит отметить, что СССР и США нашли точки взаимодействия в оценках важности совместных исследований «белого континента» и желательности сохранить за ним нейтральный статус.

В 1957-58 годах в мире прошел Всемирный геофизический год. В рамках этого глобального научного мероприятия был запущен в СССР первый в мире спутник, запустили свои спутники американцы, было создано НАСА... И все вместе начали массированное изучение Антарктиды, с основанием там постоянных научных станций.

Поэтому вполне логично, что в июле 1958 года название музея удлинилось — он стал Музеем Арктики и Антарктики. Это крупнейший в мире музей, посвящённый полярной тематике. Периодически приходят сообщения о том, что здание бывшей церкви хотят вернуть ее прихожанам. Да и здание уже слишком мало для музея такого значения. Наверное, стоит действительно начать движение за строительство нового музея.

Вы задумайтесь: Россия по сути дела — это пояс вокруг Полярного океана. Но дело даже не только в том, что Арктика определяет слишком многое в ее жизни. Именно в полярных исследованиях Россия и другие страны находили и находят точки соприкосновения. Именно там люди всегда готовы протянуть друг другу руку помощи, забывая о всех своих разногласиях. Поэтому сходите в этот музей — он позволит почувствовать и нашу планетарную общность, и гордость за своих предков и соотечественников.