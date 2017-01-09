Собака воспитана – счастливы все

Что делать, чтобы собака не бросалась на прохожих, не рычала, не кусалась – правильно её воспитать. Еще надо научить хозяина и собаку понимать друг друга, общаться. Этим занимаются в петербургском клубе для собак и их владельцев «Каштанка». Клуб – некоммерческое партнерство, существует на пожертвования. Сейчас «Каштанке» необходима помощь, чтобы развиваться дальше.

Некоммерческое партнерство Петербургский клуб для собак и их владельцев «Каштанка» уже был героем публикации «Фонтанки». Татьяна Красовская, руководитель клуба, рассказывала, зачем она с единомышленниками создала «Каштанку» в 2013 году – чтобы в клуб мог прийти владелец любой собаки безо всяких родословных и регалий, чтобы люди и животные могли научиться понимать друг друга.

«Мы просто хотим менять ситуацию в лучшую сторону, – напоминает Татьяна. – Ведь подавляющее большинство бед и неприятностей, связанных с собаками, будь то покусы детей или выброшенные на улицу звери, происходит от нашей людской безграмотности, непонимания потребностей животных, живущих с нами уже столько времени бок о бок».

В «Каштанке» владельцев учат общаться с собаками. А еще выступают на благотворительных фестивалях, участвуют в работе Клуба социальных предпринимателей Центра развития некоммерческих организаций.

«Мы ориентируемся на обычных людей и собак, которых они взяли «для души».Учим людей понимать собак – язык их тела, хвостов и ушей, объясняем, почему собаки могут их не слушаться и что делать в этом случае, как подружить собаку с ребенком и с другими собаками, и многому другому, – говорят в «Каштанке». – Ведь найти подход можно к любой собаке – от чихуа хуа и той фокса до бульмастифа и стаффордширского терьера. Мы успешно обучаем и больших, и маленьких собачек правилам поведения в собачьем и человеческом коллективе».

У каждого в клубе – инструктора или того, кто приходит сюда заниматься со своей собакой – своя собственная история. Своя история у людей, своя – у их питомцев. От Лилу, которая живет у Татьяны Красовской, первые хозяева отказались, когда собаке было шесть с половиной месяцев. Харди Марины Владимировой бывшая хозяйка «за ненадобностью» выставила на продажу на «Авито», а Василису Марии Ахаповой вообще хотели усыпить в три с половиной месяца, бывшие хозяева так и говорили – «за агрессивный нрав».

«Фонтанка» спросила у тех, кто приходит в клуб, что в их жизни значит возможность приходить в «Каштанку» или работать здесь, и вообще – что в их жизни значат собаки.

Марина Владимирова, ветеринарный врач, инструктор-кинолог «Каштанки» говорит:

«Общаясь с владельцами собак на улице и в парке, где со своими собаками гуляю, вижу, как много у них и их собак проблем со взаимопониманием. Владельцы приписывают это нередко не тому, что не умеют или не знают, как общаться с собакой, а тому, что сами собаки «не такие», собаки виноваты. Вот люди взяли собачку из приюта, а она не слушается, убежала, искали неделю, нашли, как ни странно, в том же доме, но ни в какую поначалу не хотели прийти позаниматься, научиться общаться с собакой. Но потом все же перестали отнекиваться – «работа, заняты», пришли заниматься и ситуация изменилась в итоге».

Татьяна Смирнова:

«Мы решили впервые завести собаку, долго выбирали и взяли по объявлению щенка, которому всего-то был месяц. Он вырос, правда, не в обещанного хозяевами лабрадора, но к тому времени это было не главное, мы его просто очень любили, занимались в «Каштанке», радовались жизни, все было хорошо, но потом случилось несчастье – наш пес Нордик попал под машину. Мы не могли уже без собаки, так в нашей семье появился пес Элай, у которого умер пожилой хозяин».

Анастасия Васильева:

«Я первую собаку завела в 12 лет, так познакомилась с миром дрессировки, поняла, что мы воспитываем собаку, для того, чтобы по жизни нам было удобно друг с другом. Обидно смотреть на людей, которые завели собаку, а для чего – не понимают. Вот вышли на улицу, пес хозяина тащит, сам хрипит, ну что это такое – мученье, а не прогулка. Для меня в «Каштанке» самое важное – возможность научить других людей взаимодействию с собаками, мы учимся учить собаку радоваться – игре, ласке, послушанию».

Анна Машенкова:

«С самого детства первой моей фразой было «мама, купи собачку». Я жила тем, что вырасту – и у меня будет собака, хотя родители всегда были категорически против. А я верила, что вырасту и буду кинологом и ветврачом. Я всех дворовых собак знала – стая вокруг меня ходила. Но вот лет в тринадцать я предала мечту, надоели хмурые лица родителей и их вечное «ветврач – это не работа, коровам в грязи хвосты крутить». Ладно, буду дизайнером, переводчиком. Но в мой день рождения к воротам нашей дачи пришел большой серый щенок – метис западносибирской лайки, как оказалось впоследствии. Сначала думала – подарок, но мама принялась гнать его шваброй, а он не уходит. Я побежала за колбасой в холодильник и на моем лице, наверно, было столько радости, что мама сказала: «Ладно, привязывай, но зимой он уедет в гараж». Но зимой в гараж вместе с сильно выросшим щенком уехала я – да, ушла из дому. А ведь дело было на Сахалине, стало холодно ужасно, Каспер – так я его назвала – покрылся шерстью, как медведь, а я мерзла в гараже.

Бабушка моя сжалилась и нас приняла, но из-за всех этих бытовых неурядиц время для дрессировки и воспитания было упущено, Каспер стал неуправляемым. Он очень вырос, кусался, гулять я выходила с ним только ночью. С площадки нас выгнали – он совершенно не мог находиться там, если еще были собаки, его даже прозвали крокодилом. Я занималась с ним по ночам, воспитывала его три года. Был просто праздник, когда мы однажды вышли из дому, и он ни на кого не кинулся. Я воспитала его. Потом год работала волонтером-консультантом по дрессировке, написала работу, целый год писала – нашу с Каспером историю – о том, что любой собаке можно помочь. И в Южно-Сахалинске на конференции я стала лауреатом за лучшую исследовательскую работу в области коррекции поведения собак, мой труд отправили в Москву, а мы с Каспером отправились через всю страну в Петербург – поступать в ветеринарную академию. Мы с ним теперь здесь, я на первом курсе, но в общежитии не живу, конечно, нашла квартиру, владельцы которой согласились сдать ее для нас с Каспером. И я нашла клуб «Каштанка», меня взяли сюда инструктором, и мне очень нравится помогать людям научиться понимать собак».

«Собака воспитана – счастливы все» – такой девиз у клуба. Сейчас «Каштанка» своими силами хочет улучшить зал для занятий – в Петербурге погода капризная, с собаками на улице особенно не позанимаешься, да и не у всех владельцев спартанское здоровье, чтобы часами под дождем и снегом с собакой быть. Зал в клубном полуподвале хороший, но очень хочется сделать его еще лучше. Нужны зеркала на две стены, надо поставить три межкомнатные двери, хорошо бы, чтоб занятия можно было записать на видео, чтобы потом разобрать ошибки и увидеть достижения. На всё это нужны деньги. Клуб собирает средства на краудфандинговой платформе. Собрана примерно треть необходимой суммы.

Более подробно о том, как помочь клубу, можно узнать ЗДЕСЬ.

Галина Артеменко