В Купчино незадачливые грабители попались на краже полупустой кассы

Удача отвернулась от троих петербуржцев. Сначала они попытались ограбить один магазин, но не смогли обойти сигнализацию. Потом решили "утешиться" в соседнем салоне сотовой связи, но не сумели вскрыть кассу и забрали аппарат. О том, что денег в кассе практически не было, молодые люди узнали уже после задержания.

Торговый павильон одного из операторов сотовой связи пострадал из-за неудавшегося ограбления соседнего магазина. По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, два молодых человека 20 лет и их 17-летняя подруга в половине второго ночи 9 января попытались ограбить магазин на улице Димитрова, 18. Молодые люди уже подломили дверь магазина, когда заметили, что помещение оборудовано охранной системой. Внутрь заходить не рискнули. Но то ли бросать начатое на полпути было обидно, то ли поправить пошатнувшееся финансовое положение после праздников очень хотелось, и товарищи обратили внимание на соседний салон сотовой связи. Упорные злоумышленники разбили витрину павильона, но наличных в открытом доступе не нашли, кассу вскрыть не смогли и в качестве утешительного приза забрали кассовый аппарат целиком. По информации пресс-службы, денег в нем почти не было, потому что всю выручку забрали накануне. Уйти злоумышленники тоже не успели – ребят с кассой заметил проходящий мимо молодой человек, который и вызвал полицию.

Наряд вневедомственной охраны задержал троих петербуржцев с поличным. Задержанных доставили в полицию. Оказалось, у одного из молодых людей уже есть аналогичный опыт – за кражи его осуждали четырежды, сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и области.