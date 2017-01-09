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09.01.2017 14:47
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О чем писала «Фонтанка», пока вы отдыхали

Праздничные каникулы вместили много событий, за которыми «Фонтанка», как всегда, следила в ежедневном режиме. О том, что вы могли пропустить, доедая оливье или греясь на тропических пляжах, — в нашем дайджесте.
О чем писала «Фонтанка», пока вы отдыхали
Елена Кенунен/Интерпресс

Новогодние подарки многие в этом году получили с опозданием. С 1 января вступили в силу новые требования ФТС к оформлению международных посылок — теперь получатели обязаны предоставлять скан-копии своих паспортов. К этому оказались не готовы операторы экспресс-доставки, да и сами покупатели не особенно настроены делиться своими персональными данными с коммерческими структурами. Посылки стали скапливаться на таможне, а некоторые компании и вовсе прекратили экспресс-поставки в Россию

Надзорные органы приготовили сюрпризы и для тех, кто решил на праздники отправиться за границу. Ространснадзор решил не выпускать из Петербурга автобусы эстонского перевозчика Lux Express. Инспекторов смутили трещины в ветровых окнах, а также нарушения правил посадки и высадки пассажиров. В результате автобусы заворачивали прямо на финской границе, некоторые туристы возвращались в город или искали другие способы добраться до места, а сама компания обратилась к конкурентам, которые согласились предоставить ей свои автобусы.

Минобороны, вполне возможно, все-таки отправило в Сирию самолет с артистами на борту. На этот раз полетел Ил-62М — он сменил на этом направлении самолеты Ту-154, чьи военные рейсы были приостановлены после крушения над Черным морем. На борту Ил-62М, по неофициальной информации, находился бард Николай Анисимов.

Для профессиональных общественников понятия каникул не существует. 5 января представители Объединения перевозчиков России собственными силами организовали несерьезное ДТП и блокировали въезд на ЗСД со стороны аэропорта. Сами они утверждают, что выступали за бесплатный проезд по трассе. Однако есть версия, что координатор движения таким образом сводит счеты с администрацией из-за сына, который незадолго до этого попал в полицию из-за конфликта на ЗСД. Больше всего пострадали в итоге рядовые автомобилисты, которые не могли заехать на трассу.

Пришедшие холода стали поводом для скандала в соцсетях. Директор петербургской «Ночлежки» обвинил региональное управление МЧС в том, что оно пиарится на пунктах обогрева для бездомных, в создании которых не участвовало. Внимательный взгляд на ситуацию показывает, что ведомство не то чтобы присвоило заслугу в открытии пунктов, скорее отрапортовало о содействии комитету по соцзащите.

В ночь на 8 января ушел из жизни начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО полковник Сергей Кострыкин. По предварительным данным, смерть наступила от разрыва тромба в легком. В ведомстве тут же было созвано экстренное совещание, а собеседники «Фонтанки» предположили, что в городе начнется сражение за влияние над вокзалами.

Авторы «Фонтанки» на страницах портала подводили итоги года. Рассказывали о главных цифрах года (в интервале от миллиардов Захарченко до стоимости строительства стадиона), изменениях в архитектуре города (появление «приятной» базы ХК СКА, реконструкция Манежа и т. п.) и главных цитатах 2016-го («конченые мрази» от Владимира Мединского, добрые пожелание от Дмитрия Медведева и особый взгляд на «Горе от ума» от Натальи Поклонской).

Политологи и публицисты рассказали «Фонтанке» о том, как они видят итоги 2016 года и перспективы 2017-го. Валерий Соловей: государство стало вмешиваться во все сферы жизни, в новом году начнется политический кризис, а у Навального есть шанс на президентство. Леонид Радзиховский: в России ничего не происходит, Путин раньше остальных почувствовал мировой консервативный тренд, в России — авторитаризм. Артемий Троицкий: Трамп является непредсказуемым политиком, в стране сгущается мрак, российская эмиграция в Европе объединяется. 

На выходных было официально объявлено о переходе футболиста Акселя Витселя из петербургского «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». На этот вояж игрока, который ради высокой зарплаты отказался от возможности продолжить карьеру в «Ювентусе», Федор Погорелов откликнулся отдельной колонкой.

Главным кинематографическим событием новогодних каникул стал выход на экраны распиаренного «Викинга». Писатель Андрей Мартьянов, не останавливаясь на художественных качествах картины, ловит ее авторов на пренебрежении исторической правдой.


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