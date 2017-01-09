Смольный построит новый музей блокады на Смольной набережной

Правительство Петербурга официально утвердило место для нового Музея обороны и блокады Ленинграда. Здание возведут на Смольной набережной к концу 2019 года.

Постановление правительства было принято 28 декабря. Всего Смольный выделит городскому АО «Центр выставочных и музейных проектов» 2,8 млрд рублей. На 1,3 млрд из них построят парк «Россия — моя история» рядом с СКК на Бассейной улице.

Оставшиеся средства — 1,4 млрд – должны израсходовать на возведение нового здания для Музея блокады и Музея толерантности. Постройку площадью около 15 тысяч кв. м разместят на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы. Ранее на этом месте планировалось строить развязку Орловского тоннеля через Неву. Однако от проекта отказались из-за его высокой стоимости.

Ранее директор Центра Сергей Важенин объяснял, что новый музей не помешает построить тоннель, если к проекту вернутся.