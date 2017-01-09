Из борделя на Энгельса в полицию отправились четыре проститутки

В Выборгском районе Петербурга полиция ликвидировала притон для занятий проституцией. Четырех его «сотрудниц» доставили в отдел.

Как 9 января сообщает полиция Петербурга, притон располагался в доме №93 по проспекту Энгельса. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, внутри находились четыре женщины. Всей компанией их доставили в отдел полиции. За занятие проституцией на них были составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.