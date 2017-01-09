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09.01.2017 14:32

Около 25 тысяч чемоданов потеряли в аэропорту во Флориде после атаки

Аэропорт в городе Форт-Лондердейл во Флориде, в котором 6 января мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, пытается определить принадлежность 25 тысяч единиц багажа, сумок, мобильных и других личных вещей, которые владельцы потеряли из-за инцидента. Об этом сообщает The Business Insider.

Как рассказали изданию Дэн и Дженис Ковач, которые в момент атаки в пятницу проходили досмотр и отдали свои телефоны, паспорта и обувь на сканирование, они побежали, когда услышали выстрелы. С тех пор они не могут получить свои вещи и вынуждены скитаться по аэропорту без паспортов и денег.

Всего атака, жертвами которой стали пять человек, повлияла на планы 12 тысяч человек, многие из них, так же как Ковачи, до сих пор не могут получить свои вещи.

Аэропорт во Флориде был сильно загружен из-за того, что многие люди прилетели в Форт-Лондердейл для путешествия на круизных лайнерах, отправляющихся из расположенного поблизости туристического терминала, отмечают СМИ.

Источник: "Интерфакс"


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