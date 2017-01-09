Первый канал прокомментировал слухи об отправке Панайотова на «Евровидение»

Первый канал прокомментировал слухи об отправке финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова на песенный конкурс «Евровидение» в Киев.

«Мы пока не готовы назвать участника «Евровидения». До момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца», – заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Первого канала.

Как ранее сообщили СМИ, кандидатуру Панайотова для «Евровидения» якобы одобрили в музыкальной дирекции Первого канала. Сам Панайотов — уроженец Запорожья — говорил, что о решении канала ему пока ничего не известно.