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09.01.2017 14:06
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Смольный выделил на стадион еще 2 млрд рублей

Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд рублей. Вся сумма уже выплачена авансом.

Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, объяснили в Смольном. А также на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года. Новую смету в 2 млрд утвердил 22 декабря петербургский центр госэкспертизы.

20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 млрд рублей. Однако, по заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась. Это по-прежнему 42 млрд рублей. Как поясняли в Смольном, вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

29 декабря Смольный официально сдал стадион на Крестовском в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.

 


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