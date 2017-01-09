Ансамбль имени Александрова начнет отбор на замену основному составу 16 января

Прослушивание и просмотр претендентов на должности солистов, артистов хора и балета Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова начнется 16 января 2017 года. За десять дней конкурса дирекция коллектива намерена найти замену основному составу.

Как следует из тендерной документации, размещенной на сайте госзакупок, на проведение этого мероприятия, которое будет транслироваться по Первому каналу, Министерство обороны выделяет 35 млн руб.

Первое выступление Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, основной состав которого погиб в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, состоится 23 февраля перед руководством страны на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле.

В дирекции Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова подтвердили, что в тендерной документации речь идет об их коллективе.

«Да, такие планы имеются, — сообщили в дирекции коллектива, отметив, что сейчас идет конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета. — К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности. Заявки на участие в конкурсе можно отправлять по электронной почте, танцоры должны предоставить видео со своими выступлениями, а певцы указать тип голоса».

Ранее замминистра обороны России Николай Панков заявил о задаче возрождения музыкального ансамбля имени Александрова.