Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы

Екатеринбургский телеканал «41-Домашний», представляя погоду на грядущую неделю, предсказал аномальные холода в уральской столице. На плашках во время эфира было указано, что в четверг, 12 января, в Екатеринбурге ожидается минус 215 градусов Цельсия. На ошибку обращает внимание kp.ru.

Снимок с экрана разошелся по социальным сетям. Однако на канале заявили, что пользователи, вероятнее всего, репостят старый скриншот. «У нас такая ситуация была несколько лет назад. Но, в принципе, такое возможно. Это просто опечатка», — отметил представитель телекомпании.

В январе в Россию пришли аномальные морозы. По данным метеорологов, рождественская ночь стала самой холодной в Москве за 120 лет: столбик термометра в столице опускался до минус 29,9 градуса. В Подмосковье в ночь на 8 января температура опустилась до минус 36 градусов.

Абсолютный температурный минимум был зафиксирован в 2010 году в Антарктиде. Тогда температура на материке опустилась до минус 93,2 градуса.