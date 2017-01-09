Посол США Теффт пока не получал указаний об отъезде из Москвы

Посол США в Москве Джон Теффт пока не получал директиву об отъезде из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в американском диппредставительстве в России.

Как заявила официальный представитель посольства Мария Олсон, всем политическим назначенцам администрации Барака Обамы было дано указание подать заявление об отставке до 7 декабря, отставки вступают в силу в полдень 20 января.

Он отметила, что для карьерных дипломатов в этом году такой директивы не было. Теффт заявлял, что является карьерным дипломатом. При этом он отмечал, что карьерные дипломаты в большинстве случаев остаются на своем месте как минимум на три года, независимо от смены американской администрации.