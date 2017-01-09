Правительство предложило продавать за долги единственное жилье

Федеральное правительство опубликовало законопроект, разрешающий изъятие единственного жилья гражданина за долги. Приставы смогут выставлять на торги квартиры, если их площадь превышает 36 кв. м на человека.

Законопроект вынесен на этап общественной экспертизы 30 декабря. Правительство предложило внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон об исполнительном производстве.

Если законопроект примут, приставы смогут продавать с торгов квартиры должников при соблюдении двух условий. Во-первых, площадь квартиры должна превышать двукратную норму в 18 кв. м на проживающего — самого должника и членов его семьи.

Второе условие – долг должен быть соразмерен стоимости квартиры. Сумма обязательств должна превышать 5% от стоимости жилья, а на выплату долгов должно уходить больше половины стоимости квартиры. Если эти условия не соблюдаются, единственное жилье продавать нельзя, считают в правительстве.

Если приставы обратят взыскание на квартиру, должнику выплатят деньги на приобретение нового жилья. Минимальная сумма будет рассчитана исходя из средней кадастровой стоимости метра в его квартале.

Гражданин должен будет приобрести новую квартиру за 3 месяца. Иначе деньги на жилье перечислят в бюджет муниципального образования, а оно в течение еще двух месяцев предоставит жилье из госфонда. На переезд в новую квартиру семье должника выделены 2 недели.

Разработать законопроект правительство вынудило постановление Конституционного суда от 14 мая 2012 года, говорится в пояснительной записке. Тогда суд запретил обращать взыскание на единственное жилье. Но попросил скорректировать норму в отношении домов и квартир, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для покрытия долга.