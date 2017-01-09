ВЦИОМ: Жители страны готовятся к худшему

Россияне уверены, что тяжелые времена для страны еще впереди, однако ушедший год для многих завершился куда лучше, чем начался. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2016 года.

Результаты опроса появились на сайте ВЦИОМ 9 января. Социологи задали жителям России всего три вопроса, попросив оценить ситуацию в личной жизни и положение дел в стране.

Как выяснилось, очень хорошо, равно как и очень плохо, жилось всего трем процентам опрошенных. Свою личную жизнь как скорее хорошую оценили 44 процента респондентов, таким образом, с прошлого года к этой группе присоединились 4% опрошенных. Большинство из тех, кто доволен своей личной жизнью, — молодежь и люди с хорошим достатком. В плохом положении на личном фронте закончили год 26% опрошенных, большинство из которых пенсионеры и люди с низким достатком.

Что касается ситуации в стране, то всего один процент граждан считает, что в России все очень хорошо. Тем не менее в целом негативно положение дел в государстве оценил 41% опрошенных, положительно — 56%.

Прогноз на будущее россияне выдали неутешительный — 25% считают, что все самое плохое мы уже пережили, еще 24% уверены, что трудные времена еще не закончились, и сразу 42% предрекают их наступление в недалеком будущем. Отметим, что в январе прошлого года в последней группе опрошенных было на 11% больше.

В опросе участвовали 1600 совершеннолетних граждан России из 130 населенных пунктов.