Москве обещают потепление с минус 36 до минус 6

В Гидрометцентре России сообщили, что морозы в столичном регионе начинают ослабевать, передает ТАСС.

Уточняется, что уже в среду, 11 января, значения средней суточной температуры вернутся в климатическую норму и в последующие дни недели будут ее превышать.

В метеослужбе сообщили, что приходящий циклон будет холодным, но погода смягчится.

Так, во вторник, 10 января, в Москве днем будет минус 10 – 12 °C. В среду, 11 января, в столице потеплеет до минус 6 – 8 °C градусов, такая же температура будет и в четверг.

Накануне в Подмосковье были зафиксированы морозы до –36 °C.