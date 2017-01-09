Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что следствие попросило продлить срок домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля, передает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала она.

Царева уточнила, что суд рассмотрит ходатайство следствия 10 января.

В середине декабря 2016 года Басманный суд Москвы наложил арест на десять земельных участков и жилой дом экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в качестве обеспечительной меры по делу о взятке.