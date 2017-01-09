Еще
14:19 09.01.2017
Пришлите свою новость!
14:14
Пропавшего в Ленобласти 6-летнего мальчика ищут на дне Ижоры
14:06
Смольный выделил на стадион еще 2 млрд рублей
14:00
Ансамбль имени Александрова начнет отбор на замену основному составу 16 января
13:50
Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы
13:43
Посол США Теффт пока не получал указаний об отъезде из Москвы
13:42
Мариинский театр готов ответить за "редактуру" Генделя
13:42
Правительство предложило продавать за долги единственное жилье
13:36
Официальный курс евро упал на 69 копеек
13:35
ВЦИОМ: Жители страны готовятся к худшему
13:21
Москве обещают потепление с минус 36 до минус 6
13:15
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву
13:00
Титул "Мисс Хельсинки" выиграла чернокожая девушка
12:51
На Украине втрое снизили предельную сумму расчетов наличными
12:46
В российские войска началась поставка не имеющего в мире аналогов ЗРК "Бук"
12:34
В НИИ скорой помощи переполнен Центр термических поражений
12:33
В ПФР рассказали, когда пенсионеры получат пять тысяч
12:25
Генподрядчик по строительству новой сцены МДТ требует от Минкультуры 590 млн рублей
12:25
Смольный отправил на уборку улиц 600 машин
12:23
Шестнадцать человек арестованы после ограбления Ким Кардашьян
12:21
Йоан Молло проходит медобследование в «Зените»
12:20
Пропавшего 9-летнего Кирилла нашли у торгового центра в Приморском районе
12:11
Назван самый популярный российский телеканал 2016 года
12:10
«ДП»: Какие конкурсы чиновники объявили в новогодние дни
11:58
Сын Леха Валенсы найден мертвым
11:57
Жителя Петербурга будут судить за купленный на фальшивые деньги смартфон
11:55
"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"
11:44
Минфин изменил «молчунам» систему пенсионных накоплений
11:40
Причиной фонтана на Седова стал пожарный гидрант
11:39
Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании
11:33
На оформление финской визы уйдёт до 12 дней
11:28
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип
11:17
Отпевание скончавшегося начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергея Кострыкина пройдет в Пушкине
11:11
В Петербурге насмерть замерз пожилой мужчина
11:09
«Зенит» вышел из отпуска
11:09
На Седова забили фонтаны холодной воды
10:56
Китай провел летные испытания самолета на водородных топливных элементах
10:44
Из-за аварии на Васенко без тепла остались более 300 домов
10:43
На Гражданском прорвало трубу с кипятком
10:42
В Кронштадте задержан подозреваемый в насилии над ребенком
10:39
Налетчик в синей куртке унес выручку из магазина «Рыбка» в Колпино
10:33
За несколько часов в Петербурге сгорели два BMW
10:27
В Стамбуле отменено почти 400 авиарейсов из-за сильного снегопада
10:21
В Петербурге разыскивают 9-летнего мальчика
10:15
Рожденным после 2014 года россиянам грозит пожизненный запрет на курение
10:09
В США названы лауреаты премии «Золотой глобус»
10:03
"Зелёная карта" с 15 января подешевеет
09:57
Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане по урегулированию в Сирии
09:49
В США экстренно сел самолет с командой НХЛ на борту
09:41
Китай испытал самолет на водородном топливе
09:33
Шесть полицейских погибли при нападении боевиков на блокпост на Синае
09:25
Телефонный террорист сорвал шопинг 750 петербуржцев
09:17
Машина «Почты России» попала в ДТП на Витебском
09:09
Северный флот РФ запланировал несколько арктических походов на 2017 год
09:01
Мировые цены на нефть снижаются
08:53
Украинские власти объявили об исчезновении троих силовиков в Донбассе
08:45
На дороги Петербурга вернулись пробки
08:37
Годовалый ребенок обварился в тазу на Решетникова
08:29
В ГУАП найден мёртвым заведующий лабораторией
08:21
СМИ: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию
08:13
Россиянам разрешат покидать страну сразу после оплаты долгов приставам
08:05
Очевидцы: В квартирном пожаре на Пирогова погибла женщина
01:19
Петербуржцев погрузят в воспоминания Толстого, Бунина, Набокова
08/01
Глава Пентагона считает нулевым вклад России в борьбу с ИГ
08/01
Станцию метро «Площадь Ленина-2» закрывали из-за бесхозной сумки
08/01
Станция метро «Площадь Ленина-2» закрыта на вход
08/01
В селе Рождествено при пожаре погибли два человека
08/01
Сборная России разгромила Индию на футбольном Мемориале Гранаткина
08/01
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку «Тур де Ски»
08/01
Помощник Трампа допускает, что новая администрация ответит России на кибератаки
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
09.01.2017 12:51

На Украине втрое снизили предельную сумму расчетов наличными

Предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц с 4 января 2017 года снижена втрое – со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен, соответствующие правки Национальный банк Украины (НБУ) утвердил своим постановлением, которое опубликовано на его сайте.

"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, – в размере 50 тыс. грн", – указано в сообщении НБУ.

Согласно ему, физлица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

Нацбанк напоминает, что предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Источник: "Интерфакс"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24

Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»

Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Официальный курс евро упал на 69 копеек
На Украине втрое снизили предельную сумму расчетов наличными
Рубль укрепился на открытии торгов
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Мировые цены на нефть снижаются
Британский журнал назвал Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе
Марин Ле Пен призвала ЕС отказаться от евро
Петростат: В 2016-м цены в Петербурге выросли на 5,2%
Глава МЧС распорядился открыть в Москве полевые кухни из-за сильных морозов
Цена барреля нефти превысила $58
Долги по налогам, ЖКХ и связи спишут принудительно
Нефть, 2017 год: кризис отменяется?
Будь проще, закон, и банкроты потянутся
Дешёвый оливье стал еще дешевле
Новогодний аврал для бюджета
Доллар: покупать, продавать и сколько продлятся чудо-котировки
«Рублевая» история: семь компаний за монету
Смольный зашьет бюджет облигациями
Цены на машины нажмут на газ
ЦБ хочет загрузить вкладчиков в интернет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный отправил на уборку улиц 600 машин

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Александр Петросян

Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

На ЗСД суперкар приехал в самосвал

Петербург встретил Рождество

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24
Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»
Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
ПАО «Сбербанк России»
27.12.2016 11:55
На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза
После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера
ПАО «Сбербанк России»
26.12.2016 13:58
Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
Северо-Западный банк Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 1 ноября по 31 января проводят акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Сбербанк
23.12.2016 11:39
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей
Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года
ГК Эталон
23.12.2016 10:49
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»
21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
ПАО «Сбербанк России»
22.12.2016 11:36
85% банковских операций в Северо-Западном банке Сбербанка совершается без использования наличных
Популярность дистанционных банковских сервисов растет. Сегодня 85% операций в Северо-Западном банке Сбербанка совершается без использования наличных.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.