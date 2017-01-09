На Украине втрое снизили предельную сумму расчетов наличными

Предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц с 4 января 2017 года снижена втрое – со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен, соответствующие правки Национальный банк Украины (НБУ) утвердил своим постановлением, которое опубликовано на его сайте.

"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, – в размере 50 тыс. грн", – указано в сообщении НБУ.

Согласно ему, физлица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

Нацбанк напоминает, что предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.